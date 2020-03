Mercato - Lille a déjà reçu des offres pour Gabriel

Arrivé il y a maintenant plus de trois ans au LOSC, Gabriel ne s'y est fait sa place que depuis la fin de saison dernière, après des prêts successifs à Troyes et au Dinamo Zagreb. Tardive, son acclimatation au championnat de France n'en reste pas moins impressionnante et elle n'a pas échappé aux recruteurs européens.

En début d'année, son nom était cité par la presse madrilène parmi les cibles du Real en vue de l'été prochain, en compagnie de ses coéquipiers Victor Osimhen et Boubakary Soumaré. Dans L'Equipe du jour, on apprend qu'Everton et un club italien sont également intéressés, au point d'avoir déjà transmis des offres comprises entre 27 et 32 millions d'euros au LOSC. L'écurie nordiste savait qu'elle serait rapidement attaquée pour son jeune défenseur brésilien (22 ans) et a fait signer à ce dernier un nouveau contrat de trois ans (jusqu'en 2023), fin janvier.