Mercato - Lille veut chiper une pépite à Chelsea

Selon plusieurs médias anglais dont Sky Sports, The Sun et Daily Mail, tous unanimes, le jeune latéral droit de Chelsea Tariq Lamptey (19 ans), aurait signé un pré-contrat avec Lille. Libre en juin prochain, l'international anglais U20, régulièrement titulaire avec les jeunes Blues (1 but et 2 passes décisives en 17 matchs), n'a été utilisé qu'à trois reprises par Frank Lampard.

Déjà approché par Paris et l'OGC Nice, privé de Youcef Atal jusqu'à la fin de la saison, Lamptey est barré par l'émergence à son poste de Reece James (20 ans). Même si un accord a déjà été trouvé avec le joueur, le LOSC serait en négociations pour le faire venir dès cet hiver.