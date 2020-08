Mercato - Lionel Messi a annoncé au Barça son intention de partir !

Le média argentin Tyc Sports lâche une bombe ce mardi soir, en annonçant que Lionel Messi a émis le souhait de quitter le FC Barcelone à ses dirigeants. Formé à la Masia, l'idole du Nou Camp aurait pris une décision irréversible.

Va-t-on assister cet été au transfert le plus retentissant de l'histoire du football ? On en prend visiblement le chemin, puisqu'à en croire plusieurs médias, Lionel Messi a annoncé aux dirigeants du FC Barcelone son intention de mettre les voiles. La presse catalane avait évoqué les doutes du sextuple Ballon d'Or sur son avenir, en fin de semaine dernière, et ce sont maintenant nos confrères argentins de TyC Sports qui affirment que sa décision est prise. En Espagne, Onda Cero et Marca ont déjà confirmé l'information, qui fait bien sûr l'effet d'une bombe.

Messi aurait averti sa direction par courrier recommandé, en lui indiquant son souhait d'activer la clause, prévue dans son contrat depuis sa prolongation en 2017, lui permettant de quitter de manière unilatérale le club culé. Cette clause ne serait plus valable depuis le 30 mai dernier, mais la Pulga compterait s'appuyer sur le calendrier particulier de la saison qui vient de s'achever pour en faire usage. Est-il dans son bon droit ? La question ne manquera pas d'animer les prochains jours. Si la réponse est positive, d'autres viendront ensuite, notamment celle de sa prochaine destination.

Quel avenir pour Messi en cas de départ ?

Joueur d'un seul club, le Barça, où il était arrivé en 2000 à l'âge de 13 ans, l'Argentin semblait se diriger vers une carrière exclusivement dédiée aux Blaugrana, jusqu'à cette fin de saison désolante, marquée par la perte du titre en Liga et l'élimination cinglante de la Ligue des Champions par le Bayern (défaite 2-8 en quart de finale). Le recruter, même à 33 ans, représenterait pour son potentiel futur club un énorme coup, sportif, marketing, voire politique.

A Manchester City, il se murmure que Pep Guardiola, son entraîneur à Barcelone de 2008 à 2012, aimerait le récupérer, mais le voisin de United serait également aux aguets. Le PSG, où il retrouverait son ami Neymar, est cité par les médias espagnols comme une destination potentielle. En Italie, l'intérêt de l'Inter Milan n'est plus à démontrer, tandis qu'une fin de carrière plus exotique pourrait aussi s'offrir au natif de Rosario, pisté dans son pays natal et en Major League Soccer. Il est évident que la liste des prétendants risque de s'allonger dans les prochaines heures...