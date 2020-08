Mercato - Lionel Messi a choisi Manchester City !

Déterminé à quitter le Barça, Lionel Messi aurait fait de Manchester City sa priorité pour poursuivre sa carrière, à 33 ans.

Messi veut City. Le meilleur joueur du monde a annoncé hier à ses dirigeants sa volonté de quitter le FC Barcelone et si d'autres prétendants ont été évoqués depuis (PSG, Manchester Utd, Inter Milan, Juventus...), c'est bien pour rejoindre le vice-champion d'Angleterre qu'il a décidé de mettre les voiles. Marcelo Bechler, journaliste pour la chaîne brésilienne Esporte Interativo, généralement très bien informé sur le Barça (il avait prédit le départ de Neymar au PSG en 2017 et a été l'un des premiers à évoquer les envies d'ailleurs de Messi), l'a annoncé la nuit dernière.

Il ne fait aucun doute que la présence de Pep Guardiola sur le banc mancunien est l'un des principaux arguments ayant convaincu Messi (33 ans) de rallier les Skyblues. ESPN rapporte d'ailleurs que les deux hommes, qui s'étaient connus à Barcelone entre 2008 et 2012, se sont téléphonés la semaine dernière pour évoquer de potentielles retrouvailles du côté de l'Etihad Stadium, cet été. Messi n'aura donc patienté que quelques heures avant de prendre et d'annoncer sa décision de partir. Elle semble irrévocable, même si, de sources espagnoles, un départ du président Josep Maria Bartomeu pourrait encore changer la donne.

S'il va au bout de son idée, Messi tentera de partir libre de son club formateur. L'Argentin s'appuie sur une clause qui lui permettait de mettre fin à son contrat (juin 2021) de manière unilatérale, jusqu'au 31 mai de cette année. Il considère que la prolongation de la saison jusqu'à ce mois d'août lui autorise un délai supplémentaire. Ses dirigeants, évidemment, ne l'entendent pas de cette oreille et feront tout pour éviter de le voir partir, qui plus est gratuitement.

Manchester City, même s'il récupérerait le Ballon d'or sans débourser la moindre indemnité de transfert, devrait alors se creuser la tête pour rester dans les clous. Rescapé de justesse d'une interdiction de participer à la Ligue des Champions pour non-respect du fair-play financier (le TAS avait désavoué l'UEFA), le club mancunien aurait tout de même un salaire astronomique à payer, estimé à Barcelone à plus de 80 millions d'euros par an. Mais on n'en est pas encore là...