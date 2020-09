Mercato - Lionel Messi et le Barça devraient bien se rabibocher !

Il leur faudra du temps pour recoller les morceaux, mais Lionel Messi et le FC Barcelone devraient bien passer la saison 2020-2021 ensemble. L'Argentin aurait finalement accepté l'idée de terminer son contrat avec le club culé, qui s'est fermement opposé à son départ.

Jérôme Boateng est bien placé pour le savoir, Lionel Messi peut brusquement changer de direction quand personne ne s'y attend. Il le fait balle au pied depuis près de vingt ans, mais il montre qu'il est aussi capable de le faire dans ses questionnements sur la suite de sa carrière. Après avoir affiché une nette détermination à quitter le FC Barcelone, la semaine dernière, le Ballon d'Or serait désormais enclin à rempiler pour une saison de plus en Catalogne.

Ce revirement de tendance avait été évoqué mercredi soir par la presse argentine. Puis, le père et agent de Lionel Messi, Jorge, a laissé entendre aux micros qui le suivent en permanence depuis quarante-huit heures et son arrivée à Barcelone qu'il était envisageable de voir la Pulga rester sous le maillot blaugrana jusqu'à la fin de son contrat, en juin 2021. C'est désormais l'option la plus crédible, si l'on en croit les dernières informations de la presse espagnole.

Le Barça va passer l'éponge

Refroidi par la fermeté des dirigeants barcelonais, Josep Maria Bartomeu en tête, qui lui ont implicitement promis une bataille juridique s'il persistait dans sa volonté de partir, Messi aurait finalement décidé de ne pas prendre ce risque, quitte à terminer son contrat dans son club de toujours, avant de partir libre l'été prochain.

De son côté, le Barça serait prêt à passer l'éponge sur cet épisode et à retrouver sa star comme si de rien n'était. Aucune amende ni rappel à l'ordre ne serait envisagé et Ronald Koeman, qui s'était entretenu avec le milieu offensif avant qu'il ne fasse connaître ses envies de départ, aurait réitéré son intention de construire son équipe autour de lui. Pour rappel, Messi ne s'est pas présenté à la Ciudad Deportiva depuis la reprise de l'entraînement, dimanche dernier.