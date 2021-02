Mercato - Lionel Messi finalement disposé à rester au FC Barcelone ?

Lionel Messi nous a offert un incroyable feuilleton cet été et qui continue de durer. En effet, la Pulga avait demandé à quitter FC Barcelone par un burofax envoyé à sa direction. Si le capitaine des Blaugrana est finalement resté au club, des rumeurs insistantes annonçaient qu'il ne souhaitait pas prolonger son contrat qui arrive à son terme en juin prochain.

Mais alors que le Paris Saint-Germain est annoncé comme étant la destination la plus crédible pour accueillir le sextuple ballon d'or, ce dernier étudierait sérieusement la possibilité de poursuivre son aventure en Catalogne. Selon les informations de Marca, le numéro dix du Barça ne serait plus aussi déterminer à partir et serait assez réceptif au discours des dirigeants actuellement en place. Le quotidien espagnol annonce que du côté de son entourage, on sent un Lionel Messi qui n'est plus aussi catégorique qu'avant quant à un départ de Barcelone. Le journal révèle toutefois que le joueur barcelonais prendra sa décision à la fin de la saison, après avoir rencontré le nouveau président qui sera élu aux élections.