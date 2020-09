Mercato - Lionel Messi reste au FC Barcelone !

Malgré un communiqué qui laissait croire à une prolongation du bras de fer entamé avec son club, Lionel Messi va bien rester au FC Barcelone cet été ! Nos confrères de TyC Sports l'affirment : sa décision est prise.

L'ascenseur émotionnel des supporters Barcelonais grimpe encore de plusieurs étages ! Quelques minutes après le communiqué de son père et agent, Jorge, qui semblait confirmer sa volonté de forcer son départ, le média argentin TyC Sports affirme que Lionel Messi a bel et bien décidé de rester au FC Barcelone cet été. La star de 33 ans, qui "voulait éviter un adieu brusque et traumatisant à Barcelone", aurait choisi d'aller au bout de son contrat, en juin 2021, avant de potentiellement se tourner vers un autre challenge dans un an.

Nos confrères argentins sont tellement sûrs de leur information qu'ils s'avancent sur la date du premier match de la Pulga sous les ordres de son nouvel entraîneur Ronald Koeman. Ce devrait être le 27 septembre, à l'occasion de la 3e journée de Liga (les deux premiers matchs du Barça ont été reportés), face à Villarreal au Nou Camp. D'ici-là, le Ballon d'Or devra repointer le bout de son nez à l'entraînement, qu'il sèche depuis le début de la semaine.