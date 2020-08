Mercato - Liverpool aurait trouvé la doublure de Robertson

A la recherche d'une doublure pour l'indispensable Andrew Robertson (26 ans) au poste de latéral gauche (36 matchs, 2 buts, 12 passes décisives), Liverpool semble avoir flairé la bonne affaire. A en croire les récentes informations de Sky Sports, les Reds seraient sur le point de boucler l'arrivée de Kostas Tsimikas (24 ans), joueur de l'Olympiacos depuis 2014.

Pour s'attacher les services du défenseur, les Anglais seraient sur le point de débourser 13 millions d'euros. Il devrait passer sa visite médicale dans les prochains jours. L'international grec a notamment participé à la Ligue des Champions avec son club cette saison (6 matchs, 1 passe décisive) et il est sous contrat jusqu'en 2022.

Liverpool and Norwich fail to reach an agreement for Jamal Lewis, with the Premier League champions close to signing Konstantinos Tsimikas as cover at left-back for €13m (£11.75m) from Olympiacos. Medical expected early next week.