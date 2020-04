Mercato - Liverpool convoite Marcus Thuram

Auteur d'une bonne première saison avec le Borussia Möchengladbach (25 matchs,6 buts,8 passes décisives), Marcus Thuram serait dans le viseur de Liverpool selon The Express. L'attaquant français débarqué en Allemagne l'été dernier en provenance de Guingamp pour 9 millions d'euros a explosé cette année sous les ordres de son entraîneur Marco Rose et dispose d'une belle cote en Europe.

En plus du natif de Parme (22 ans), les Reds chercheraient également à faire venir un autre joueur du Borussia. Il s'agirait de Denis Zakaria (23 ans). Le milieu de terrain suisse est lui aussi l'un des joueurs les plus prometteurs de Bundesliga et a tapé dans l'oeil de Liverpool. En attendant la reprise des championnats, le club de la Mersey, éliminé en huitième de finale Ligue des Champions par l'Atlético Madrid vise bel et bien à se renforcer cet été. The Express annonce une enveloppe de 100 millions d'euros pour attirer les deux jeunes talents.