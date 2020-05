Mercato - Liverpool en passe de blinder Pedro Chrivella ?

En fin de contrat au 30 juin, Pedro Chrivella (22 ans) devrait poursuivre son aventure sous les couleurs de Liverpool. Selon nos confrères de Goal, les dirigeants du club de la Mersey ont proposé un nouveau bail de cinq ans au milieu de terrain espagnol. Au cours de la saison 2019-2020, l'ancien élément du centre de formation du Valence CF a pris part à 12 rencontres de Premier League (1 but, 2 passes décisives) et sept matches dans les coupes (FA Cup et Carabao Cup).