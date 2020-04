Mercato - Liverpool entre dans la danse pour Upamecano

Les joueurs français devraient considérablement animer le marché des transferts estival cette année. Paul Pogba, Nabil Fekir, Eduardo Camavinga, Samuel Umtiti pour ne citer qu'eux, tous font déjà l'objet de rumeurs de transfert. Dayot Upamecano fait lui aussi partie de la liste. Le défenseur central de 21 ans est l'un des grands espoirs européens à ce poste et ses prestations sous la tunique du RB Leipzig ont été remarquées par les plus grandes écuries.

Ces dernières semaines, son nom est évoqué en Espagne où le FC Barcelone et le Real Madrid sont intéressés, mais pas seulement. D'après les médias anglais, Liverpool pourrait se positionner sur ce dossier afin de palier le probable départ de Dejan Lovren à un an de la fin de son contrat. Comme pour le Croate, le contrat d'Upamecano au RB Leipzig arrivera à son terme en juin 2021 et les dirigeants du club allemand seraient décidés à s'en séparer cet été afin de récolter un joli pactole. Les soixante millions d'euros exigés par le RBL ne devraient pas freiner les ardeurs des Reds.