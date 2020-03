Mercato - Liverpool lorgne sur Gimenez

Alors que l'entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp aurait déjà ciblé certains renforts offensifs pour la prochaine saison, les dirigeants des Reds auraient quant à eux un joueur défensif dans le viseur. Selon nos confrères Espagnols du journal AS, le joueur de l'Atlético Madrid José Gimenez ne laisserait pas insensibles les décideurs de Liverpool, qui seraient prêt à payer le prix fort pour un joueur dont la clause libératoire est fixée à 120 millions d'euros.

Malgré une paire Gomez - Van Dijk très performante, les Reds voudraient tout d'abord remplacer numériquement Dejan Lovren libre et sur le départ en fin de saison, tout en amenant de la concurrence dans ce secteur de jeu. Cette saison, l'Uruguayen de 25 ans a perdu sa place de titulaire au profit de Felipe et n'est plus que troisième dans la hiérarchie. Il a néanmoins participé à onze matchs de Liga mais la plupart en début de saison.