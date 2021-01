Mercato - Liverpool ne lâche pas Kylian Mbappé

Kylian Mbappé sera sans aucun doute l'un des dossiers chauds du prochain mercato d'été s'il ne prolonge pas son contrat au Paris Saint-Germain. Le club de la capitale serait contraint de vendre son joueur s'il ne souhaite pas le voir partir gratuitement en juin 2022. Si les négociations avancent entre l'international français et la direction parisienne, de grosses écuries européennes se tiennent prêtes à passer à l'action. Si dernièrement le Real Madrid semblait être la plus grosse menace pour les dirigeants du PSG, il semblerait que Liverpool soit devenue la destination la plus crédible en cas de départ de Mbappé.

Selon les informations de Canal +, les Reds auraient plus de moyens financiers que la Maison Blanche et le club anglais séduirait déjà l'attaquant de 22 ans et son clan. "Jürgen Klopp fait un vrai pressing auprès de l'entourage de Kylian Mbappé pour le faire venir à Liverpool (...) Fabinho qui l'a connu à Monaco lui a dit qu'avec Klopp c'est formidable, qu'il a franchi un palier et en plus on lui vend le projet : tête de gondole. "tu seras la star la star de l'effectif, on va reconstruire et faire évoluer l'équipe autour de toi quitte à se séparer d'un des trois de devant, par exemple : Mohamed Salah" a affirmé Geoffroy Garetier dans le Late Football Club.