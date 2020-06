Mercato - Liverpool prépare un énorme chèque pour Neves et Traoré

Afin de renforcer encore plus son effectif, Liverpool pourrait lâcher un pactole cet été pour deux joueurs de Wolverhampton. Il s'agit d'Adama Traoré (24 ans) et Ruben Neves (23 ans). D'après The Sun, Jurgen Klopp, l'entraîneur des Reds, ne serait pas insensible aux talents de l'Espagnol et du Portugais. L'ailier et le milieu de terrain ont prouvé cette année qu'ils pouvaient se frotter aux cadors de la Premier League, et auraient ainsi tapé dans l'oeil de l'Allemand. Alors qu'Adam Lallana, Xherdan Shaqiri ou encore Naby Keita pourraient quitter le navire cet été, le club de la Mersey envisagerait de soumettre une offre à 122 millions d'euros pour les deux joueurs des Wolves.

Peu dépensier ces dernières saisons, et notamment auteur d'un mercato très discret l'été dernier (10,4 millions d'euros pour Minamino et Van der Berg), Liverpool pourrait donc révolutionner sa stratégie financière en déboursant une telle somme. A en croire le journal anglais, les Reds profiteraient également de leur nouveau sponsoring avec Nike pour augmenter leur budget. Malgré la crise du coronavirus qui touche le football mondial, le mercato pourrait être agité sur les bords de la Mersey.