Mercato - Liverpool prêt à se séparer de six joueurs pour le duo Traoré-Neves

Après un mercato très calme l'été dernier, Liverpool compte bien mettre la main à la poche afin de se renforcer lors du prochain marché des transferts. Pour ce faire, les dirigeants auraient ciblé deux joueurs de Wolverhampton : Ruben Neves (23 ans) et Adama Traore (24 ans) qui réalisent tous les deux une saison pleine en Premier League. Mais pour se permettre de débourser les 122 millions d'euros demandés par les Wolves pour leur duo, les Reds vont devoir se séparer de certains joueurs. Et à en croire The Sun, Jürgen Klopp aurait déjà six noms en tête qu'il souhaite pousser vers la sortie.

Le premier est celui de Xherdan Shaqiri (28 ans) qui s'est cantonné à un rôle de remplaçant cette saison. Le Suisse a d'ailleurs une touche pour rebondir du côté de Newcastle. Toujours en attaque, Divock Origi (25 ans), buteur lors de la finale de la Ligue des Champions, ne parvient pas à s'imposer face à une concurrence de taille. Les milieux de terrain Marko Grujic (24 ans, prêté au Hertha BSC), et Harry Wilson (23 ans, à Bournemouth) ne feraient pas non plus partie des plans de Klopp pour la saison prochaine. Adam Lallana, qui a prolongé jusqu'à la fin de saison, est quant à lui déjà sur le départ. Enfin, en défense, Dejan Lovren (30 ans) disposerait lui aussi d'un bon de sortie.