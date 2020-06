Mercato - Liverpool veut blinder Alisson et van Dijk

Malgré des contrats qui expirent respectivement en 2024 et 2023, Liverpool va s'activer pour blinder deux de ses joueurs cadres, à savoir Alisson Becker (27 ans, 28 rencontres disputées toutes compétitions confondues) et Virgil van Dijk (28 ans, 41 matches et 4 buts cette saison).

Selon les informations rapportées par le Daily Mail, les dirigeants du club des bords de la Mersey veulent faire signer des nouveaux contrats sur le "long terme" au gardien de but brésilien et au défenseur central néerlandais, hommes-clés du dispositif de Jürgen Klopp.