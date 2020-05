Mercato - Lorient : les prétendants se bousculent pour Cabot

En fin de contrat au 30 juin, Jimmy Cabot (26 ans) va quitter Lorient, pourtant promu en Ligue 1. L'ailier (27 matches joués en Ligue 2 cette saison, 4 passes décisives) dispose déjà de nombreux prétendants. Les intérêts de l'Olympique de Marseille et du SCO Angers ont déjà fuité et, selon Téléfoot, quatre autres formations en pinceraient également pour lui : le Nîmes Olympique, le Stade Brestois 29, le FC Metz et le Besiktas Istanbul. Des clubs belges et néerlandais seraient aussi sur les rangs.