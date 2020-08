Mercato - Lorient touche au but pour Thomas Monconduit

Entamées il y a plusieurs semaines, les négociations entre le FC Lorient et l'Amiens Sporting Club pour Thomas Monconduit touchent au but. Selon les informations dévoilées par Le Courrier Picard, les deux clubs seraient enfin tombés d'accord autour d'un transfert évalué à 2 millions d'euros.

Le milieu de terrain relayeur (19 matches joués en Ligue 1 la saison dernière), qui ne comptait plus qu'un an de contrat en Picardie, devrait signer pour les Merlus dans les toutes prochaines heures. En Bretagne, il retrouvera Christophe Pélissier, son entraîneur à l'ASC entre 2015 et 2019.