Mercato - LOSC : accord trouvé avec Alfredo Morelos

Alfredo Morelos (24 ans), l'attaquant des Glasgow Rangers, régulièrement cité du côté des clubs de Ligue 1, serait sur le point de rejoindre la France. A en croire les informations de Mohamed Bouhafsi, journaliste RMC Sport, l'international colombien serait tombé d'accord avec le LOSC dans le cadre d'un prochain transfert.

Il ne resterait plus qu'aux deux clubs, qui ont entamé des négociations, à s'entendre sur le prix de cette transaction. Cette saison, le buteur, sous contrat jusqu'en 2023, a brillé en Scottish Premiership (26 matchs, 12 buts, 3 passes). Pour rappel, en attaque, Lille va également enregistrer l'arrivée de Burak Yilmaz.

