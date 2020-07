Mercato - LOSC : Christophe Galtier confirme un accord pour Burak Yilmaz

Après la rencontre amicale perdue face à Bruges ce samedi (défaite 2-0), Christophe Galtier a confirmé "un accord" avec Burak Yilmaz (35 ans). L'attaquant turc, qui a disputé son dernier match ce soir avec le Besiktas, devrait rejoindre le LOSC dans les prochains jours pour sa première aventure loin de la Turquie.

"Il était sur la feuille ce soir dans un match important pour une possible qualification pour la Ligue des Champions (il était titulaire à Genclerbirligi à l'occasion d'une victoire 3-0 des Stambouliotes, qui finissent 3es et échouent à la qualification en C1 ndlr). Je vais lui laisser jusqu'à vendredi pour régler toutes ses affaires au pays" a déclaré l'entraîneur. Cette saison, l'attaquant a inscrit 14 buts et délivré 7 passes décisives en 26 matchs toutes compétitions confondues.