Mercato - LOSC : des offres en pagaille pour Osimhen

Arrivé à Lille l'été dernier en provenance de Charleroi, Victor Osimhen n'a eu aucun problème d'adaptation. A 21 ans, l'attaquant nigérian a brillé en Ligue 1 avec 13 buts inscrits et 5 passes décisives délivrées en 27 apparitions. Véloce, puissant et plutôt adroit face au but, il n'a pas tardé à se faire remarquer par les plus grands clubs européens, à tel point qu'il pourrait quitter le Nord de la France cet été pour plus de 7 fois son prix d'achat (12M€). Début mai, Téléfoot indiquait qu'une offre de 85M€ était parvenue sur le bureau de Gérard Lopez, une information confirmée par le président lillois au Daily Mail. "L'année dernière, les gens ne croyaient pas que nous avions de telles offres pour Nicolas Pépé et il s'est avéré que nous en avions plusieurs. Laissez-moi vous dire qu'avec Osimhen, c'est la même chose. Quel que soit le chiffre que vous ayez entendu, le chiffre élevé que j'ai lu est très semblable au montant des offres que nous avons reçues. Voilà où nous en sommes" a-t-il confié.

Et à priori, le natif de Lagos aura l'embarras du choix puisque les offres sont nombreuses. "Il y a plusieurs offres. Nous avons refusé une offre anglaise et une offre espagnole en janvier. Cet été, il y a un large éventail et je ne voudrais pas donner les noms des clubs qui font des offres, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y en a plusieurs. Des clubs évoluant dans trois championnats différents ont fait une offre pour lui" a déclaré le président du LOSC.