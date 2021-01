Mercato - LOSC : Deux grands d'Italie lorgnent Yusuf Yazici

Très intéressant en Ligue 1 (5 buts et 3 passes décisives en 11 matches) et brillant en Ligue Europa (6 buts et 1 passe décisive en 6 rencontres), Yusuf Yazici (23 ans), le milieu de terrain offensif ou attaquant du Lille OSC, suscite des convoitises. En effet, lié aux Dogues jusqu'au 30 juin 2024, l'international turc (27 sélections, 1 but) a une grosse cote de l'autre côté des Alpes. Selon France Football, le Milan AC et la Juventus Turin s'intéressent à l'ancien joueur de Trabzonspor, recruté pour 17,5 millions d'euros en 2019.