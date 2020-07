Mercato - LOSC : deux joueurs du Napoli finalement intégrés dans le deal Osimhen ?

L'officialisation du transfert de Victor Osimhen (21 ans) à Naples ne devrait plus tarder. Dans l'opération, le Lille OSC, en plus des 80 millions d'euros (bonus compris), devrait récupérer deux joueurs napolitains. Selon Sky Sports, outre Orestis Karnezis (35 ans), troisième gardien du club italien, Claudio Manzi, jeune défenseur central de 20 ans et capitaine de la Primavera (U19), devrait également faire partie de la transaction. Aperçu en Youth League cette saison (4 matches), l'axial intégrerait dans un premier temps l'effectif U23 du LOSC.