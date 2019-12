Mercato - LOSC : Flamengo veut Thiago Maïa

Arrivé à Lille à l'été 2017 en provenance de Santos, Thiago Maïa n'entre plus vraiment dans les plans de Christophe Galtier. A l'issue de la première moitié de saison, le Brésilien n'a disputé que 45 minutes en Ligue 1 et est apparu lors de la dernière rencontre des Dogues en Ligue des Champions. Déjà annoncé sur le départ l'été dernier, il était finalement resté dans le Nord de la France. Cet hiver, son départ paraît inévitable et un retour au pays pourrait avoir lieu.

D'après les informations de Globoesporte, Flamengo négocie actuellement un prêt d'un an avec option d'achat pour le milieu lillois. Sacré en finale de la Copa Libertadores il y a peu, le club brésilien doit encore s'entendre avec le club français concernant le montant de l'option d'achat. Pour rappel, le joueur de 22 ans est sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le LOSC.