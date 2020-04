Mercato - LOSC : Gabriel se dirige tout droit vers la Premier League

Pour sa troisième saison au LOSC, Gabriel (22 ans) a enfin réussi à s'imposer au sein de la défense des Dogues. Le Brésilien, qui se dit heureux dans le Nord, a clairement progressé depuis ses prêts non concluants (à Troyes et au Dinamo Zagreb) au point d'attirer les regards du côté de la Premier League. Pas moins de trois formations anglaises se sont renseignées sur le joueur de Lille. Mais d'après The Guardian, c’est Everton qui serait tout proche de rafler la mise.

Selon nos confrères britanniques, les Toffees (12 ème) sont confiants pour boucler l'arrivée du joueur dès l'ouverture du prochain mercato. Concernant le prix, une offre de 34 millions d'euros est évoquée. Ainsi, Gabriel (30 matchs cette saison dont 6 en Ligue des Champions) serait la première recrue de Carlo Ancelotti depuis son arrivée sur le banc en décembre dernier.