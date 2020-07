Mercato - LOSC : Galtier confirme la piste Burak Yilmaz

Les médias turcs dévoilaient ces dernières heures que le LOSC était tout proche de trouver un accord avec Besiktas pour recruter Burak Yilmaz (35 ans). Une piste que l'entraîneur lillois, Christophe Galtier, a confirmée ce jeudi en conférence de presse. "Burak Yilmaz, le club s'intéresse à lui, je confirme, est-ce qu'il va venir ? Il y a encore beaucoup de chemin" a-t-il confié.

"Après le départ de Loïc Rémy, on cherchait un joueur d'expérience, et Yilmaz est un joueur d'expérience. Il ressemble beaucoup à José Fonte au niveau du professionnalisme, de l'état d'esprit, c'est un leader. Le projet a l'air de l'intéresser, c'est un profil que Luis m'a présenté et qui m'intéresse" a ensuite précisé le coach des Dogues. En revanche, les dirigeants semblent cibler plusieurs joueurs en attaque en vue de la saison prochaine : "(même) si Yilmaz venait à nous rejoindre il y aurait d'autres arrivées à ce poste là" a finalement déclaré Galtier. L'attaquant turc, auteur de 13 buts et de 7 passes en Süper Lig cette saison, est lié à son club jusqu'en 2021.