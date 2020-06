Mercato - LOSC : Galtier confirme la tendance pour Pied et Rémy

De passage en conférence de presse ce vendredi midi, Christophe Galtier, l'entraîneur du Lille OSC, s'est confié sur le mercato des Dogues. Le technicien français (53 ans) s'est notamment attardé sur les joueurs en fin de contrat au 30 juin. Si Nico Gaitan (32 ans, milieu de terrain) ne sera pas conservé, Jérémy Pied (31 ans, défenseur latéral) et Loïc Rémy (33 ans, attaquant) vont, eux, poursuivre l'aventure dans le Nord de la France.

À lire aussi : Rémy et Pied en passe de prolonger

Christophe Galtier affiche, en tout cas, une certaine confiance dans ces deux dossiers : "Je peux vous confirmer qu'il y a de très très fortes chances que Loïc et Jérémy restent avec nous. Nous le souhaitons, ils le souhaitent, et je pense qu'ils sont très proches de trouver un accord ou d'avoir trouvé un accord", a-t-il révélé devant les journalistes, et de conclure, optimiste : "Il y a vraiment de fortes chances qu'ils soient avec nous pour cette saison".