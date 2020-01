Mercato - LOSC : Galtier démonte la rumeur Ghoulam

Hier, la presse italienne faisait état d'un intérêt de Lille pour Faouzi Ghoulam (28 ans), le latéral gauche du Napoli. De passage en conférence de presse ce vendredi après-midi, Christophe Galtier, l'entraîneur des Dogues, a démonté cette rumeur, précisant au passage que son club n'était pas en quête d'un renfort dans ce secteur. "J’ai vu qu’on était intéressé par Ghoulam. Je pense que c’est une fausse information. On a deux joueurs (Domagoj Bradaric et Reinlido) à ce poste, on n’est pas à la recherche d’un prêt pour un poste de latéral gauche", a assuré le technicien nordiste devant les journalistes.