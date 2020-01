Mercato - LOSC : Galtier invite Thiago Maia à aller voir ailleurs

Arrivé en juillet 2017 à Lille, Thiago Maia (22 ans) est sur la pente descendante. Après deux premières saisons globalement satisfaisantes, le milieu de terrain brésilien oscille, en cet exercice 2019-2020, entre non convocation dans le groupe et miettes de temps de jeu (seulement 3 matches disputés en Ligue 1, 45 minutes au total). Régulièrement écarté par Christophe Galtier, l'ancien joueur de Santos est clairement sur le départ malgré un contrat courant encore jusqu'au 30 juin 2022.

Une tendance confirmée en conférence de presse par l'entraîneur nordiste : "Il y a le cas Thiago Maia qui n’est pas heureux de sa situation et qui a besoin d’aller à l’extérieur pour jouer, retrouver le plaisir de jouer. Sur des joueurs comme cela, cela ne fonctionne pas à certains endroits et cela fonctionnera à d’autres endroits avec d’autres personnes", a indiqué le technicien du LOSC au sujet de son numéro 20, notamment courtisé par Nîmes et Flamengo.