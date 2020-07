Mercato - LOSC : Gérard Lopez fait le point sur les dossiers Osimhen et Gabriel

Le nom de Victor Osimhen circule avec insistance du côté de Naples ces dernières semaines, mais l'officialisation de son transfert (estimé autour de 80 millions d'euros, pour le buteur lié au club jusqu'en 2024) prend du temps. A l'occasion d'un entretien avec L'Equipe, le président du LOSC, Gérard Lopez, a confirmé que l'attaquant (27 matchs de L1, 13 buts, et 4 passes décisives) avait bien donné sa préférence au club napolitain et a expliqué pourquoi le dossier a trainé. "Les championnats se chevauchent. Cela pose un problème de sortie et d'écriture de contrat. Notre mercato n'est pas du tout calqué sur les autres. En plus, le joueur a décidé de changer d'agent en plein milieu de négociation. Il a fallu tout recommencer à zéro" a-t-il dévoilé.

"Le joueur a fait son choix, Naples. C'est avancé, il manque des détails. Ce sera annoncé le moment venu. Comme ce n'est pas encore officiel, on continue d'avoir d'autres offres" a également précisé le président lillois. Concernant un autre départ au programme, celui du défenseur Gabriel (sous contrat jusqu'en 2023), Lopez annonce qu'"il choisira son club dans la semaine". "Avec Gabriel, on discute et on lui a donné un bon de sortie" a-t-il également informé nos confrères. Pour rappel, Naples, le PSG et Everton seraient à l'affût.