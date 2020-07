Mercato - LOSC : José Fonte affiche une envie claire pour son avenir

En fin de contrat au 30 juin 2021, José Fonte (36 ans) ne compte pas raccrocher ses crampons au terme de son bail sous les couleurs du Lille OSC. Le défenseur central portugais (25 matches joués en Ligue 1 cette saison, 1 but et 1 passe décisive), qui s'est confié chez nos confrères de L'Equipe, a encore envie de jouer "deux, peut-être trois ans de plus" et ouvre la possibilité de rester un peu plus longtemps que prévu chez les Dogues, que ce soit en tant que joueur ou dans un rôle dans l'organigramme du club nordiste.

"Je me sens très bien. J'ai envie de jouer deux, peut-être trois ans de plus. Je crois que je peux continuer à aider. Chaque année, je vais analyser mes performances. Si j'aide bien sur le terrain, ce sera pour jouer c'est sûr. Je travaille très dur. Je mène une vie saine en dehors du foot. Donc je reste très concentré sur mon métier. J'ai de bonnes relations avec Luis (Campos, conseiller sportif), le président (Gérard Lopez). Le coach (Christophe Galtier) m'a souvent parlé de pouvoir travailler avec lui. Mais pour le moment, on en est encore loin", a indiqué le Lusitanien.