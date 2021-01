Mercato - LOSC : La pique de Christophe Galtier au candidat au départ Adama Soumaoro

En conférence de presse ce mardi après-midi, Christophe Galtier, l'entraîneur du Lille OSC, a brièvement parlé mercato d'hiver. À écouter le technicien nordiste, le marché devrait être très calme chez les Dogues. Seul Adama Soumaoro est sur le départ. Le tacticien lillois l'a confirmé devant les journalistes, envoyant au passage une petite pique à son défenseur central de 28 ans, encore sous contrat au LOSC jusqu'au 30 juin 2022.

"On échange de manière permanente avec le président, mais il n'y a quasiment pas de discussion sur le mercato concernant des arrivées et très peu concernant des départs. Les seules discussions existantes concernent Adama Soumaoro qui, lui, souhaite partir", a indiqué Christophe Galtier. "Mais on ne parle ni de départs, ni d'arrivées. On souhaite simplement conserver cet effectif. Et si Adama devait partir, est-ce qu'on lui trouverait un remplaçant ? Je ne sais pas", a poursuivi le technicien nordiste, et de conclure par un message à son numéro 25 : "Vous savez, je le dis souvent, les joueurs ont des droits et des devoirs. Ils n'ont donc pas que des droits".