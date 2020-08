Mercato - LOSC : le dossier Alfredo Morelos patine

Après Burak Yilmaz et en attendant Jonathan David, le Lille OSC vise toujours un troisième renfort pour sa ligne offensive en ce mercato. Problème, le dossier menant à Alfredo Morelos (24 ans) patine. Selon les informations de La Voix du Nord, l'attaquant des Glasgow Rangers reste une piste prioritaire des Dogues mais les négociations n'avancent plus. En effet, le club écossais ne serait pas convaincu par les premières approches nordistes, qui tourneraient autour de 15 M€, et attendrait plus pour accepter de libérer son joueur colombien, encore sous contrat jusqu'au 30 juin 2023.