Mercato - LOSC : le dossier Jonathan David en passe d'être finalisé !

Quelques jours après avoir vendu Victor Osimhen à Naples pour la coquette somme de 81,3 millions d'euros (bonus inclus), les Dogues de Lille s'apprêtent à battre un nouveau record, celui de la recrue la plus chère de leur histoire. En effet, selon les informations dévoilées ce jeudi soir par L'Equipe, le club nordiste serait sur le point de s'attacher les services de Jonathan David (20 ans). Un accord serait proche entre les dirigeants lillois et leurs homologues de La Gantoise, et un accord total pourrait même être acté en toute fin de semaine.

Afin d'obtenir le renfort de l'attaquant canadien, le LOSC signerait un chèque compris entre 27 et 30 millions d'euros (bonus inclus). Soit le plus gros montant jamais honoré par les pensionnaires du Stade Pierre-Mauroy. En effet, le précédent record "appartenait" à Renato Sanches, arrivé pour 20 millions d'euros en provenance du Bayern Munich, l'été dernier. Le Nord-Américain (48 buts et 20 passes décisives en 95 matches avec le club belge), qui n'a jamais caché son envie de rallier les abords du Domaine de Luchin, signerait pour cinq saisons dans le Nord, soit jusqu'au 30 juin 2025.