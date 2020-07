Mercato - LOSC : le Napoli met la pression sur Osimhen

Ardemment courtisé par Naples, Victor Osimhen (21 ans, 27 matches en Ligue 1 cette saison, 13 buts) n'a toujours pas pris de décision sur la suite à donner à sa carrière. Selon Il Corriere dello Sport du jour, le club transalpin en aurait marre d'attendre et aurait prévenu, par la voix de son directeur sportif Cristiano Giuntoli, l'attaquant nigérian du LOSC.

Le Super Eagle, encore lié aux Dogues jusqu'au 30 juin 2024, a désormais dix jours pour décider de son avenir et valider, ou non, son transfert aux abords du San Paolo. Nos confrères italiens précisent que les dirigeants transalpins mettent la pression à l'ancien joueur de Charleroi pour ne pas être pris de court et pouvoir se retourner en cas d'échec dans ce dossier.