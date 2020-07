Mercato - LOSC : le point du président Lopez sur les dossiers Morelos et Yilmaz

En quête de renforts offensifs pour pallier les départs de Loïc Rémy et Victor Osimhen, le Lille OSC est très intéressé par les services d'Alfredo Morelos (24 ans, Glasgow Rangers) et Burak Yilmaz (35 ans, ex-Besiktas Istanbul). Sur les ondes de RMC Sport, Gérard Lopez, le président des Dogues, a évoqué ces deux dossiers. "C’est vrai que c’est un joueur qui nous intéresse et qui est intéressé par le LOSC, mais il n’y a rien qui est fait", a expliqué le dirigeant nordiste concernant le premier nommé.

Pour Burak Yilmaz, il ne reste plus que quelques petites détails à régler : "C’est un dossier très avancé, quasiment en bouclage. C’est un joueur qui nous apporte de l’expérience. C’est aussi un leader. C’est vraiment un guerrier. C’est quelqu'un qui a une mentalité positive. Il nous apporte aussi une présence physique qui nous permet de regarder des attaquants plus mobiles. C’est dans cette optique d’avoir une ligne d’attaque qui se complémente bien. Avec lui on a trouvé ce qu’on voulait", a-t-il révélé.