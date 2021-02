Mercato - LOSC : Les deux clubs de Milan en pincent pour Ikoné

Après un début de saison assez loin de ses standards, Jonathan Ikoné (22 ans) retrouve peu à peu de sa superbe. Le milieu de terrain offensif du Lille OSC a ainsi été très précieux dans la large victoire obtenue sur la pelouse du FC Lorient (1-4), dimanche après-midi lors de la 26ème journée de Ligue 1. Dans une forme ascendante, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain (4 buts et 2 passes décisives en 26 matches de championnat cette saison) ne devrait quoiqu'il arrive pas manquer de prétendants lors du prochain mercato estival. Selon la presse italienne, deux cadors transalpins seraient d'ores et déjà sur la piste du numéro 10 des Dogues. Le Milan AC et l'Inter Milan seraient ainsi très intéressés par le natif de Bondy, encore sous contrat avec le LOSC jusqu'au 30 juin 2023 et dont la valeur est estimée à 30 millions d'euros par les sites spécialisés.