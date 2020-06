Mercato - LOSC : les dossiers Gabriel et Osimhen vus par Galtier

Lors de sa première conférence de presse de la nouvelle saison, ce vendredi midi, Christophe Galtier a brièvement parlé mercato. Face aux journalistes présents au Domaine de Luchin, l'entraîneur du LOSC, a confirmé les très probables départs de Gabriel (22 ans, défenseur central) et Victor Osimhen (21 ans, attaquant), les deux joueurs les plus "sollicités" de son effectif.

"Concernant Victor et Gabriel, oui je l'ai intégré, depuis longtemps, qu'ils sont sur le départ. Ils travaillent sérieusement et nous travaillons sur les joueurs qui sont actuellement ici et susceptibles de les remplacer au poste, et sur les futurs joueurs susceptibles de nous rejoindre à ce poste-là", a lâché le technicien français devant les médias, sans en dévoiler davantage.