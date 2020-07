Mercato - LOSC : Marc Ingla confirme des contacts pour Jonathan David !

Alors qu'il a acté le départ de Victor Osimhen dans les prochaines heures, Marc Ingla, le directeur général du LOSC, a évoqué la principale piste pour le remplacer : Jonathan David. Sans trop en dire, le Lillois a tout de même confirmer des contacts avec La Gantoise, avec qui le joueur de 22 ans est sous contrat jusqu'en 2023.

"Je ne cache pas qu'il y a eu des contacts avec La Gantoise, mais je ne peux pas anticiper des avancées. On a plusieurs pistes sur le marché. Il y a eu des contacts, oui. On n'a pas l'habitude de trop parler. Ça peut créer des frustrations, des tensions. Je ne vais pas trop en dire" a-t-il déclaré. Les dernières rumeurs évoquaient des négociations autour de 25 millions d'euros pour Jonathan David, auteur de 23 buts et 10 passes décisives en 40 matchs toutes compétitions confondues.