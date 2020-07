Mercato - LOSC : Marc Ingla confirme le départ de Victor Osimhen

Le Directeur Général de Lille, Marc Ingla, a fait un point sur Victor Osimhen, ce jeudi, en conférence de presse.

Présent en conférence de presse au Domaine de Luchin pour la présentation d'Isaac Lihadji, Marc Ingla, le directeur général du LOSC, a fait un point sur le dossier Victor Osimhen. Selon lui, l'avenir du Nigérian (21 ans) va bel et bien s'écrire loin du Nord de la France, après seulement une saison où il s'est révélé (18 buts en 38 matchs TCC). "On est dans les dernières étapes, même s'il y a encore d'autres intérêts forts d'autres clubs. Je pense que le joueur a fait son choix. On est dans les dernières démarches, les dernières étapes. Oui, c'est un regret de ne l'avoir eu qu'un an, mais on doit être conscient que c'est la loi du marché" a-t-il, d'abord, déclaré. Pour rappel, on parle d'un transfert à 81 millions d'euros en direction du Napoli !

Conscient que le modèle économique lillois, à savoir l'achat/revente, peut être pointé du doigt, Ingla assure que la décision du départ d'Osimhen a été prise en concertation avec le joueur. En effet, l'attaquant a reçu une offre difficile à refuser au niveau du salaire. "On ne cache pas notre modèle économique. On ne doit pas seulement considérer le montant du transfert mais aussi le salaire qui est proposé au joueur. Dans ce dernier registre, nous ne sommes pas une destination finale. Chez nous, les joueurs s'épanouissent. On fait appel à leur talent. Mais on construit aussi leur carrière. On est aussi dans cette démarche. C'est la vie d'un club et du marché. Pour lui et sa famille, ce peut être une opportunité exceptionnelle". Tout pourrait être ficelé dans les prochaines heures.