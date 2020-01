Mercato - LOSC : Osimhen scelle son avenir proche

Voilà une déclaration qui, à coup sûr, va ravir les fans des Dogues. En conférence de presse ce vendredi après-midi, Victor Osimhen, l'attaquant nigérian du LOSC (21 ans, 10 buts et 3 passes décisives en 19 matches de Ligue 1), a scellé son avenir proche. Il n'est, selon lui, aucunement question d'un départ hivernal. "Le mercato ? Je suis très bien à Lille. J'essaie de me développer encore et encore, et je reste loyal au LOSC", a lancé le numéro 7 lillois devant les journalistes.