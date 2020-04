Mercato - LOSC : Rémy attend un signe de ses dirigeants

Dans sa dernière année de contrat à Lille, Loïc Rémy (33 ans, 14 buts marqués en 30 matches disputés toutes compétitions confondues cette saison) aimerait bien continuer l'aventure avec les Dogues. Mais l'attaquant français (30 sélections avec les Bleus, 7 buts) n'a toujours pas eu la moindre nouvelle de ses dirigeants, dont il attend un signe, concernant une possible extension de contrat.

"Je me sens bien à Lille, il faut voir si tous les paramètres sont réunis. Le sujet n'a pas trop été abordé avant et je ne sais pas pourquoi, car par exemple, un joueur comme José Fonte a eu une prolongation en début de saison et moi, je n'ai pas eu de contact particulier jusqu'à maintenant", a révélé le numéro 9 du club nordiste dans un live organisé sur Instagram. "Il n'y a pas eu de manifestation jusqu'à ces derniers mois donc la question est toujours en suspens aujourd'hui. Mais j'aime les conditions extra-sportives, la ville, je reçois énormément de messages de supporters du LOSC sur cela et cela me fait plaisir", a-t-il conclu.