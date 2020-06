Mercato - LOSC : Rémy fait volte-face et annonce son départ !

C'est ce qu'on peut aisément appeler un très, très gros retournement de situation. Alors que sa prolongation de contrat chez les Dogues ne faisait aucun doute, Loïc Rémy va finalement plier bagages et quitter Lille.

"Je peux vous confirmer qu'il y a de très très fortes chances que Loïc (Rémy) et Jérémy (Pied) restent avec nous. Nous le souhaitons, ils le souhaitent, et je pense qu'ils sont très proches de trouver un accord ou d'avoir trouvé un accord. Il y a vraiment de fortes chances qu'ils soient avec nous pour cette saison", lançait Christophe Galtier, l'entraîneur du LOSC, il y a dix jours lors de son passage en conférence de presse. Vendredi dernier, toujours devant les journalistes, le technicien nordiste avait remis le couvert, convaincu et sans aucune hésitation dans la voix : "Ils vont signer très rapidement leur prolongation. Ils seront là la semaine prochaine". Mais en football, peut-être plus qu'ailleurs, la vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain.

Loïc Rémy a déjà dit adieu à ses coéquipiers

Selon L'Equipe, l'attaquant international français (33 ans, 30 sélections, 7 buts), en fin de bail au 30 juin, vient de prendre tout le monde de court aux abords du Domaine de Luchin en annonçant son intention de quitter les Dogues, qui pensaient pourtant bien le conserver pour deux nouvelles saisons. L'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais (7 buts en 20 matches de Ligue 1 cette saison), venu dans la matinée au centre d'entraînement afin de saluer ses futurs ex-coéquipiers et dire au revoir à tout le monde, devrait poursuivre sa carrière en Italie, sous les couleurs de Benevento, promu en Serie A, où un contrat de trois ans l'attend. Un nouveau coup dur pour le LOSC, qui se prépare à perdre aussi Victor Osimhen et qui ne mettra pas la main sur Stephy Mavididi, en partance pour le MHSC.