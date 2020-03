Mercato - LOSC : retour à la case départ pour Fonte ?

Seulement quatrième du championnat portugais avec dix-huit points de retard sur le leader avant son arrêt en raison du coronavirus, le Sporting CP a rapidement été distancé dans la course au titre cette saison. Les dirigeants lisboètes profitent de cette période de confinement pour préparer le prochain exercice et notamment le mercato qui le précédera. Les Leões devraient se mettre en quête de joueurs expérimentés, capables d'apporter de la sérénité au sein de l'effectif tout en servant de guides aux plus jeunes.

Et d'après les informations du média O Jogo, José Fonte figurerait sur la liste des dirigeants. Sous contrat jusqu'en juin 2021 avec le LOSC où il est capitaine, le Portugais a disputé 25 matchs de Ligue 1 cette saison, preuve de son importance aux yeux de Christophe Galtier. Le club formateur de Fonte devra donc se montrer convaincant s'il souhaite faire revenir son ancien joueur.