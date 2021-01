Mercato - LOSC : un intérêt pour une pépite turque

Après Zeki Çelik, Yusuf Yazici et Burak Yilmaz, le Lille OSC pourrait enregistrer l'arrivée d'un quatrième joueur turc. Le club nordiste serait, en tout cas, très intéressé par le profil du jeune (18 ans) attaquant de Bursaspor, Ali Akman. Auteur de 9 buts en 16 matches de Süper Lig cette saison, l'international U21 est dans la dernière année de son contrat avec son club formateur et pourrait être vendu cet hiver contre un peu plus d'un million d'euros. Selon le média Spor Ekstra, qui révèle l'information ce mardi, les Dogues discutent avec le club turc mais devront composer avec une forte concurrence puisque Chelsea ou encore le Red Bull Salzbourg seraient également sur les rangs.