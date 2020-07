Mercato - LOSC : une bataille à trois pour Gabriel

Acheté 3 millions d'euros en février 2017, Gabriel (22 ans) va quitter Lille lors de ce mercato. Cela ne fait aucun doute, d'autant plus que son remplaçant, Sven Botman pour ne pas le citer, a d'ores et déjà rejoint les Dogues. Il ne reste désormais plus qu'à connaître la destination du défenseur central brésilien. Selon La Voix du Nord, une bataille à trois équipes est en cours puisque les dirigeants des clubs nordistes disposeraient de trois offres à 30 millions d'euros, bonus inclus, en provenance de Naples, Manchester United et Everton. Toujours selon nos confrères, le club italien, déjà qualifié pour la prochaine édition de la Ligue Europa, posséderait une longueur d’avance dans ce dossier. Mais les Red Devils, qui ont arraché leur billet pour la Ligue des Champions, dimanche dernier, n'ont pas encore baissé les armes.