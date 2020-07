Mercato - LOSC : une nouvelle piste pour renforcer l'attaque

Pour compenser les départs de Loïc Rémy, en fin de contrat, et de Victor Osimhen, attendu à Naples, le Lille OSC étudie de nombreuses pistes en attaque. Selon le journal allemand Kicker, le club nordiste en aurait activé une nouvelle et elle mènerait à Sebastian Andersson (29 ans), l'attaquant du Hertha Berlin. Auteur d'une saison 2019-2020 plus que solide (12 buts et 3 passes décisives en 33 rencontres de Bundesliga), le Suédois pourrait être disponible contre un peu moins de 10 millions d'euros.