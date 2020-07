Mercato - LOSC : Yilmaz fait ses adieux au Besiktas

La recherche d'un attaquant pour pallier le départ de Loïc Rémy semble arriver à son terme à Lille. Comme annoncé depuis plusieurs jours, Burak Yilmaz et son profil expérimenté plaît beaucoup aux dirigeants nordistes, qui sont en passe de boucler un deal pour l’attaquant turc de 35 ans, qui vient de quitter le Besiktas Istanbul.

Attendu de pied ferme dans le Nord, l’homme aux 13 buts et 7 passes décisives en Süper Lig cette saison a fait ses adieux aux Aigles Noirs. C’est le club stambouliote qui a fait l’annonce sur son compte Twitter, où l’on peut voir Yilmaz remercier ses coéquipiers, et le club pour lequel il a joué une saison. L’officialisation de son transfert au LOSC n’est plus qu'une question d’heures.