Mercato - LOSC : Zeki Çelik ne dirait pas non à un départ si...

Arrivé à Lille en 2018 en provenance de Istanbulsport (2ème division turque), Zeki Çelik est conscient qu'au regard de ses performances, il risque d'attirer l'attention lors du prochain mercato. Elément clé du onze de départ de Christophe Galtier, l'arrière droit totalise cette saison 23 matchs et 2 passes décisives en Ligue 1. Le principal concerné avoue qu'en cas d'offre alléchante il pourrait envisager de quitter le club nordiste."Je suis heureux ici mais mon objectif est toujours de viser plus haut. Je pense que si une offre intéressante arrive sur la table, je serais à l’écoute" a-t-il lâché lors d'un live Instagram.

A propos de sa situation à Lille, l'international turc (9 sélections) semble épanoui à l'heure actuelle et s'estime "heureux". "Je suis à Lille depuis deux ans maintenant. J’aime mon équipe" affirme-t-il. A 23 ans, Çelik est encore sous contrat avec les Dogues jusqu'en 2023, et sa valeur oscillerait entre 40 et 50 millions d'euros selon les estimations du CIES. Le LOSC n'avait déboursé que 2,5 millions d'euros pour le recruter il y a deux ans.