Mercato - LOSC : Gabriel sur les tablettes du Napoli ?

Au club depuis 2017, le jeune défenseur du LOSC Gabriel Magalhaes devrait quitter le club nordiste durant le prochain mercato estival. Disposant d'un bon de sortie de la part de sa direction, le joueur de 22 ans aurait de nombreux prétendants donc le club d'Everton, mais nos confrères de France Football assurent que le Brésilien pourrait finalement prendre la direction de la Serie A et tout particulièrement poser ses bagages à Naples.

Gennaro Gattuso aurait en effet fait de Gabriel l'une des priorités pour palier à un possible départ de Kalidou Koulibaly et serait prêt à débourser prés de 25 millions pour s'offrir les services du Lillois. Cette saison, il a participé à 24 rencontres de championnat, marquant à une seule reprise et écopant de trois cartons jaunes.